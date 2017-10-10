Хорватские фанаты подрались с полицией на НСК "Олимпийский"

14:42, 10 октября 2017
Футбол
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Инцидент произошел в середине второго тайма, после того, как болельщики гостевой команды начали жечь и бросать пиротехнику на беговые дорожки и поле.

Хорватские фанаты подрались с украинской полицией / sportske.jutarnji.hr

Во время матча последнего тура группового этапа ЧМ-2018 Украина - Хорватия в Киеве болельщики гостевой команды подрались с украинской полицией, сообщает Sportske Novosti.

Если в первом тайме и начале второго хорваты вели себя корректно, то в середине второго тайма, после двух забитых голов гостей, их болельщики стали жечь файеры и кидать их на беговые дорожки стадиона и футбольное поле.

Полицейские зашли в сектор и попытались утихомирить болельщиков. На трибуне завязалась потасовка, но до массовой драки так и не дошло.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проиграла Хорватии в решающем матче группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018 со счетом 0:2, не попала в плей-офф отбора и не поедет на финальный турнир мирового первенства, который состоится летом будущего года в России.

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Теги: #Украина - Хорватия отбор ЧМ-2018#хорватские болельщики подрались с украинской полицией