Хорватские фанаты подрались с полицией на НСК "Олимпийский"

Во время матча последнего тура группового этапа ЧМ-2018 Украина - Хорватия в Киеве болельщики гостевой команды подрались с украинской полицией, сообщает Sportske Novosti.

Если в первом тайме и начале второго хорваты вели себя корректно, то в середине второго тайма, после двух забитых голов гостей, их болельщики стали жечь файеры и кидать их на беговые дорожки стадиона и футбольное поле.

Полицейские зашли в сектор и попытались утихомирить болельщиков. На трибуне завязалась потасовка, но до массовой драки так и не дошло.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проиграла Хорватии в решающем матче группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018 со счетом 0:2, не попала в плей-офф отбора и не поедет на финальный турнир мирового первенства, который состоится летом будущего года в России.