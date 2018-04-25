Россия без Украины: команда Шевченко не поедет на Чемпионат мира

Выиграв за три дня до этого очень важный гостевой матч у Косово, в тяжелейших погодных условиях, в родных стенах и при мощнейшей поддержке зрителей украинцев хватило только на первый тайм. А дальше на поле творила лишь одна команда – гостевая. Хорваты наглядно показали, как нужно собираться и выигрывать решающие матчи. Полное преимущество гостей вылилось в скромные 0:2, а ведь могло быть гораздо хуже. Спасибо вратарю Пятову, что этот матч не превратился в настоящий кошмар и не закончился разгромом украинской команды.

Перед заключительными матчами в нашей группе на 1-2 места претендовали сразу 4 сборные. В большей степени – Исландия и Хорватия. В меньшей – Украина и Турция. Причем каждый из соискателей заветных путевок самостоятельно контролировал ситуацию. Например, Украине и Турции, отстававших от лидеров на два очка, две победы в октябрьских матчах гарантировали, как минимум, второе место и путевку в плей-офф.

С той поры, как Андрей Шевченко принял сборную, у него еще не было такого количества кадровых проблем. Из-за перебора желтых карточек игру с Косово пропускали Коваленко и Зинченко. Из-за травм не были вызваны Бутко, Морозюк и Кривцов. Не совсем здоровым приехал Ракицкий – он восстановился только к игре с хорватами. В результате, Шевченко был вынужден довызывать игроков уже по ходу тренировочного сбора. Один из них – Караваев из «Зари» - провел оба матча от звонка до звонка на непривычной для себя позиции – правого защитника, так как на Бутко и Морозюка тренер рассчитывать не мог.

Как всегда, самой проблемной оказалась позиция центрального нападающего. Изначально среди представителей данного амплуа в сборную вызвали только Кравца. Потом к нему добавился Беседин. К слову, за киевское Динамо эти ребята практически не играют. Кого можно было вызвать еще? Селезнева, который очень мало играет в Турции, или Будковского, который еще не адаптировался в чемпионате Бельгии. Пожалуй, на этом список возможных кандидатов исчерпывается. Да, в свете истории с Марлосом можно вспомнить Густаво Бланко-Лещука из «Шахтера» и Жуниора Мораеса из «Динамо». Но вопрос о натурализации этих парней пока не стоит. А может, нам об этом пока ничего не говорят…

На сегодняшний день самым резонансным оказалось приглашение Марлоса. Он получил украинское гражданство за пару дней до игры с Косово, тут же был вызван в сборную и прибыл в Шкодер в день матча. В этот же день он дебютировал в составе сборной Украины, выйдя на поле в перерыве при счете 0:0. В том, что косоваров все-таки удалось додавить, есть и его немалая заслуга. С учетом погодных условий, где-то к середине матча начали закрадываться мысли, что мы так и не сможем подобрать ключи к обороне номинальных хозяев. К счастью, подопечные Шевченко все-таки добились своего и перенесли развязку на заключительный тур.

Любопытно, что в перерыве игры в Шкодере произошла ключевая перестановка в рядах нашей сборной. Тренерский штаб снял с игры Кравца и перевел на позицию центрфорварда Ярмоленко. Его же место занял Марлос. Опробовав эту схему на косоварах, Шевченко решил использовать ее и против Хорватии. К тому же Кравец успел получить вторую желтую карточку и с хорватами играть не мог. Оставался еще Беседин, но Шевченко сделал ставку на опыт. К слову, на вторую желтую нарвался еще и Ордец, но его заменил вовремя выздоровевший Ракицкий.

А вот в стане главного соперника после упущенной победы над Финляндии начался настоящий триллер. Руководство федерации тут же отправило в отставку Анте Чачича и назначило на эту должность Златко Далича. Бывший тренер перестал контролировать ситуацию в команде, и руководство пошло на крайне рискованный шаг, который полностью себя оправдал. Хорватам была нужна встряска, и они ее получили. Жесткая критика со стороны болельщиков и СМИ, помноженная на дипломатические способности нового наставника привели команду в чувство. В Киеве она была предельно собрана и мобилизована. Видимо, лучше бы хорваты в матче с финнами одержали уверенную победу и приехали бы в Киев с абсолютной уверенностью в собственном успехе. А так мы получили в соперники раненого зверя, который, к тому же, объективно превосходит украинских футболистов в классе.

Но это превосходство начало бросаться в глаза только после перерыва. А в первом тайме сборная Украины практически полностью переиграла хорватов. И даже наиграла на забитый гол, вот только реализовать свои моменты не смогла. Хотя, возможно, хорваты сознательно отдали инициативу сопернику. Как и хозяевам, им нужна была только победа, а ничья не устраивала ни одну из сторон. Возможно, гости хотели присмотреться к сопернику, хотели его изучить и немного вымотать. В первом тайме украинцы выплеснулись очень серьезно, тогда как хорваты силы и эмоции сберегли. А после перерыва пошла совсем другая игра…

От преимущества сборной Украины не осталось и следа. Более того, во втором тайме у нас вообще не было моментов. В то же время соперник перестроился и начал бить по нашим слабым местам. И самое главное, хорваты очень хладнокровно использовали свои моменты, которых тоже было немного. К их использованию они подошли с холодной головой, тогда как наших ребят заплескивали эмоции.

Если после первого пропущенного гола какие-то надежды еще оставались, то после второго всё стало окончательно ясно. Команда Шевченко была деморализована, в возможность камбэка никто не верил. Пошли замены, с которыми тренерский штаб явно запоздал. Более того, команду не устраивала ничья. Нужно было забивать трижды, что было невероятно сложной задачей. В данном случае – невыполнимой.

После игры Шевченко выглядел откровенно растерянным. Он одновременно защищал своих подопечных и критиковал их. Мол, «уровень футболистов совсем не тот, что у хорватов. Стоило нам подустать, как хорваты проявили свой класс. Во втором тайме соперник чуть изменил свою игру, а мы оказались к этому не готовы». В общем, все стрелки тренер перевел в сторону игроков. И ни слова не сказало собственных просчетах и об ответственности тренерского штаба.

Между тем, просчеты на тренерском мостике наверняка тоже имели место. И они касаются не только решающего матча, но и отборочного турнира в целом. Скажем, сборная Украины очень по-разному выглядит в режиме матчей «через два дня на третий». Так было и в сентябре, и в октябре. Тренерскому штабу должно быть виднее, в чем здесь проблема: в недостаточном восстановлении, эмоциональной выхолощенности, или в неохотном использовании ротации состава (на некоторых позициях возможности для нее есть).

Справедливости ради, мы проиграли путевку на ЧМ-2018 не в домашней игре с хорватами. Ключевые очки были потеряны намного раньше. Например, в домашней игре с исландцами, когда Коноплянка при счете 1-1 не реализовал пенальти в концовке матча (нужно проверить). Или в Турции, когда упустили победу, ведя по ходу с разницей в два мяча. Эти четыре очка, которые мы потеряли, кардинально изменили бы ситуацию в группе. Но их уже не вернешь…

Нельзя не обращать внимание и на то, что отборочный турнир ЧМ-2018 был сопряжен не только с приходом нового тренерского штаба, но и с кардинальной сменой тактики, а еще, вдобавок - сменой поколений. Теперь сборная Украины демонстрирует совсем не тот футбол, в который играла при Михаиле Фоменко. Да, у нее не всегда получается, но она упорно пытается играть от себя, контролировать мяч и диктовать свои условия сопернику. Плюс Шевченко отказался от услуг ряда возрастных игроков, к которым теперь имеют все шансы присоединиться Кучер и Ротань. Следующий крупный турнир – Евро-2020 – состоится чуть менее, чем через три года. Отборочный турнир к нему начнется весной 2019-го. А осенью 2018-го стартует совершенно новый турнир – Лига наций. Наверняка, спустя два-три года большой пользы от Кучера и Ротаня сборной не будет.

И конечно, после подобных неудач всегда возникает вопрос о тренерской ответственности. Не стоит призывать к отставке Андрея Шевченко и его штаб, но хотелось бы услышать внятный анализ, который не сводился бы к узкому выбору исполнителей и уровню их мастерства. Не хотелось бы, чтобы в случае неудач тренерский штаб был отдельно, а игроки – отдельно. Хочется услышать не только об ошибках футболистов, но и о тренерских просчетах.

А в том, что на тренерском мостике сборной изменений не будет, сомневаться не приходится. В связи с этим, нельзя забывать о практически родственных отношениях Шевченко и президента ФФУ и о том, как настойчиво Андрей Павелко внедрял своего кума в штаб Михаила Фоменко. Вполне возможно, даже против воли главного на тот момент тренера. Сразу после поражения от хорватов Шевченко сказал, что философия сборной меняться не будет, от выбранного направления никто отказываться не собирается.

Время на исправление ошибок у Шевченко есть – до следующих официальных матчей остаётся почти год.

Кирилл Стадниченко