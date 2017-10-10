Степаненко: Нам нужно учиться у Хорватии выигрывать такие матчи

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился мыслями о причинах поражения от Хорватии (0:2) в отборе на чемпионат мира-2018, сообщает SportArena со ссылкой на телеканал Футбол 1.

Украине нужно было обязательно обыгрывать Хорватию, чтобы попасть в стыковые матчи, однако команда не справилась с задачей, не забив ни гола.

По словам Степаненко, его команда здорово провела первый тайм, но после перерыва начала слишком часто обрезаться в средине поля, что и предрешило итоговый счет на табло.

«Первый тайм сыграли хорошо, качественно и концентрированно. Во втором тайме был провал минут 15, а соперник очень легко забивал. Даже никто не подсказывал сзади, кто вбегает, и кто выбегает, поэтому допускали детские ошибки. В матчах с такими командами такие маленькие вещи играют большую роль. Нам нужно всегда играть компактно, подсказывать и даже иногда накричать, а без подсказа и без концентрации очень тяжело», — отметил хавбек.

Читайте такжеТренер сборной Хорватии: Могу назвать этот матч великим«Главный тренер говорил перед игрой, чтобы делали длинную передачу вперед, если не знаем, как действовать в ситуации, но не обрезать. Было много моментов, когда под прессингом мы делали передачу «ковырком» в центр, которую невозможно принять, ведь большая плотность игроков в центре. Нужно играть просто, и самое главное в таких матчах – это обезопасить свои ворота и как можно дальше отодвинуть мяч от своих ворот».

«Минуты с 55-й начались эти непонятные передачи в центр, после чего появились большие разрывы между линиями, а соперник начал входить в эти зоны и создавать моменты. Было тяжело перестраиваться после обрезок, а бегать без мяча 90 минут сил не хватит, ведь вторая игра за неделю».

Подбивая итоги провального отборочного цикла, Степаненко заявил, что Украине неплохо бы брать пример с Хорватии, как надо настраиваться на ключевые матчи.

«Постоянно одно и тоже. Я очень расстроен. Нам нужно учиться у Хорватии выигрывать такие матчи. Когда дело доходит до матчей высокого уровня, мы не можем сделать шаг вперед. В этом компоненте нужно сильно прибавлять. Мы видели, как команда, которая действительно хочет играть в плей-офф, собирается, хотя их критиковали. А мы опять один матч играем хорошо, а во втором матче сдаем».

Как сообщал УНИАН, сборная Хорватии обыграла команду Украины благодаря дублю Андрея Крамарича во втором тайме - 0:2. После этого поражения сине-желтые завершили отбор на 3-м месте в группе I.