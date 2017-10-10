Ярмоленко про матч с Хорватией: Было тяжело собраться после первого гола (фоторепортаж)

Хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился своим мнением о решающем поражении от сборной Хорватии в квалификации ЧМ-2018, сообщает Terrikon.

На вопрос о том, что после первого тайма команду как будто подменили и с чем это связано, игрок ответил:

- Не знаю. Может, сил не хватило. Тяжело сказать, знаете. Видно, что у сборной Хорватии игроки очень высокого уровня. Допустили одну ошибку в обороне, пропустили гол, а потом было тяжело собраться.

На уточняющий вопрос, тяжело было собраться после первого гола, или уже второй добил, игрок заметил:

- После первого. Когда пропустили второй, стало понятно, что нам будет тяжело забить три мяча. Во втором тайме моментов практически не возникало.

- У нас был план на игру - не давать играть центральным полузащитникам. Ракитич, Модрич - это их самая сильная линия. Мы с ними играли персонально. Во втором тайме где-то недоработали. Модрич только развернулся и сразу отдал передачу как рукой. Так они забили, - подытожил игрок сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины проиграла в решающем матче отбора ЧМ-2018 команде Хорватии со счетом 0:2.