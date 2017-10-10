Злитесь, но не переставайте любить: реакция соцсетей на поражение сборной Украины и вылет с ЧМ-2018

Украинское сообщество всколыхнула новость о поражении сборной Украины в решающем матче отбора ЧМ-2018 против команды Хорватии. Президент Украины Петр Поршенко прокомментировал это в контексте того, что поражение должно сделать команду сильнее и нужно много работать.

Национальная команда Украины заняла итоговое 3-е место и лишилась всех шансов на поездку в Россию на ЧМ летом следующего года.

По регламенту турнира, в финальную часть соревнований выходят победители 9 групп, а в решающую стадию отборочного турнира - плей-офф - 8 лучших команд из 9, занявших 2-е места.

Накануне сборная Украины проиграла в матче за 2-е место в группе I команде Хорватии со счетом 0:2 и осталась на 3-м месте в итоговой турнирной таблице.

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