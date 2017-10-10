Тренер сборной Хорватии: Могу назвать этот матч великим

Наставник сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу своей команды в поединке со сборной Украины, которая стала решающей в борьбе за второе место в группе.

"Хочу прежде всего поблагодарить свою сборную за хороший матч. Доволен своими ребятами. Но, отмечу, что это всего лишь маленький шаг навстречу чемпионата мира в России.

Сегодня героями были все, не только автор дубля Крамарич.

Что я сказал игрокам в перерыве? Главным нашим заданием с самого начала было защитить свои ворота. Но после перерыва мы стали играть более агрессивно. Мои подопечные полностью придерживались плана, и с этой точки зрения я могу назвать этот матч великим.

Что касается украинской сборной, то к ее игре мы были готовыми - в том числе к активности хозяев на флангах, и к действиям вашего новичка Марлоса, который часто смещался в центр.

С кем хотел бы сыграть в плей-офф? Над этим я еще не думал".