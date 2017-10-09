Сборная Украины не сыграет на чемпионате мира в России, проиграв в последней игре отбора Хорватии

В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч последнего, 10-го тура группового этапа квалификации ЧМ-2018 по футболу. Сборная Хорватии обыграла сборную Украины и заняла второе место в группе I, которое дает хорватам право сыграть в стыковых матчах.

Поединок Украина - Хорватия завершился со счетом 0:2, сообщает официальный сайт УЕФА.

Украинскую сборную устраивала только победа. Только такой результат устраивал и хорватов, которые в случае ничьей практически наверняка остались бы девятой лишней командой среди тех, кто занимал вторые места.

Первый тайм прошел в равной борьбе. И если в стартовые 15 минут гости пытались навязать свой футбол, то затем украинская сборная, подгоняемая трибунами переполненного 70-тысячника, имела ряд моментов для взятия ворот. Пожалуй, самый реальный шанс до перерыва имел Коноплянка, который после заброса Ярмоленко не смог забить с близкого расстояния.

Второй тайм снова активнее начали гости, и на этот раз они добились успеха. На 62-й минуте Модрич сделал мягкий навес в штрафную украинской сборной, и Крамарич головой поразил нижний угол ворот Пятова. Прошло всего 8 минут, и тот же Крамарич сделал дубль, на этот раз воспользовавшись пасом Ракитича.

Замены, тут же произведенные Андреем Шевченко, оказались неэффективными.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.

Украинцы заняли третье место в группе и не попали на чемпионат мира в Россию.