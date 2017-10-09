Украинские болельщики победили хорватов в дружеском матче фан-движения "Вірні збірній"
21:00, 09 октября 2017Футбол
2009
Матч завершился со счетом 2:1.
Украинские фанаты обыграли хорватов в дружеском матче / facebook.com/ilucek
9 октября, за несколько часов до начала решающей игры отбора на ЧМ-2018 между сборными Украины и Хорватии, состоялся матч между болельщиками обеих стран, при поддержке фан-движения украинских болельщиков "Вірні збірній".
На искусственном поле НТК им. В. Банникова команды провели матч в формате 9х9, два тайма по 30 минут.
Первыми к газону приспособились гости, поэтому на перерыв украинцы ушли, проигрывая 0:1. Однако, во второй половине игры нашим футболистам удалось не только отыграться, но и победить. Матч завершился со счетом 2:1.
Матч прошел в дружеской атмосфере, а те фанаты, которые не вышли играть за свою болельщицкую сборную, активно и горячо поддерживали соотечественников на трибунах.
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