Украинские болельщики победили хорватов в дружеском матче фан-движения "Вірні збірній"

9 октября, за несколько часов до начала решающей игры отбора на ЧМ-2018 между сборными Украины и Хорватии, состоялся матч между болельщиками обеих стран, при поддержке фан-движения украинских болельщиков "Вірні збірній".

На искусственном поле НТК им. В. Банникова команды провели матч в формате 9х9, два тайма по 30 минут.

Первыми к газону приспособились гости, поэтому на перерыв украинцы ушли, проигрывая 0:1. Однако, во второй половине игры нашим футболистам удалось не только отыграться, но и победить. Матч завершился со счетом 2:1.

Матч прошел в дружеской атмосфере, а те фанаты, которые не вышли играть за свою болельщицкую сборную, активно и горячо поддерживали соотечественников на трибунах.