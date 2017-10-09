Сборная Украины прогулялась по Подолу перед матчем с Хорватией (видео)

17:09, 09 октября 2017
Футбол
400

Украинские футболисты совершили прогулку в первой половине дня.

У збірній України йдуть останні приготування до матчу з Хорватією / facebook.com/UaNationalFootball

Игроки и тренерский штаб национальной сборной Украины по футболу совершили прогулку в день матча против команды Хорватии, сообщается на YouTube-канале Федерации футбола Украины.

Команда вышла из отеля, расположенного возле Почтовой площади, и прошлась пешком по улице Сагайдачного в сторону Контрактовой площади.

Во время прогулки главный тренер команды Андрей Шевченко успел поговорить с рядом игроков, в частности с юным игроком плтавской "Ворсклы"  Николаем Матвиенко (права на футболиста принадлежат донецкому "Шахтеру"), который несмотря на свой возраст, в этом году выходил на поле в составе команды во всех матчах.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Хорватия состоится сегодня, 9 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало игры - в 21.45. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украина в отборе на ЧМ-2018 по футболу
Теги: #Украина - Хорватия отбор ЧМ-2018#прогулка сборной Украины