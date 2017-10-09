Сборная Украины прогулялась по Подолу перед матчем с Хорватией (видео)

Игроки и тренерский штаб национальной сборной Украины по футболу совершили прогулку в день матча против команды Хорватии, сообщается на YouTube-канале Федерации футбола Украины.

Команда вышла из отеля, расположенного возле Почтовой площади, и прошлась пешком по улице Сагайдачного в сторону Контрактовой площади.

Во время прогулки главный тренер команды Андрей Шевченко успел поговорить с рядом игроков, в частности с юным игроком плтавской "Ворсклы" Николаем Матвиенко (права на футболиста принадлежат донецкому "Шахтеру"), который несмотря на свой возраст, в этом году выходил на поле в составе команды во всех матчах.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Хорватия состоится сегодня, 9 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало игры - в 21.45.