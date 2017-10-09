Сборные Украины и Хорватии обнародовали составы команд на матч отбора ЧМ-2018

Новичок украинской команды Марлос изменил 9-й номер на 11-й.

Тренерские штабы национальных сборных Украины и Хорватии обнародовали составы команд на матч отборочного цикла ЧМ-2018, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины. Заявка сборной Украины на игру выглядит следующим образом: 1. Андрей Лунин, 2. Эдуард Соболь, 3. Евгений Хачериди, 4. Николай Матвиенко, 5. Александр Кучер, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Александр Караваев, 10. Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Владимир Шепелев, 14. Руслан Ротань, 15. Виталий Буяльский, 16. Сергей Сидорчук, 17. Александр Зинченко, 18. Артем Беседин, 19. Денис Гармаш, 20. Ярослав Ракицкий, 21. Игорь Пердута, 22. Виктор Коваленко, 23. Максим Коваль. Заявка хорватской команды имеет следующий вид: 1. Доминик Ливакович, 2. Шиме Врсалько, 3. Антонио Милич, 4. Иван Перишич, 5. Матей Митрович, 6. Деян Ловрен, 7. Иван Ракитич, 8. Иван Сантини, 9. Андрей Крамарич, 10. Лука Модрич, 12. Ловре Калинич, 13. Зоран Нижич, 14. Дуэ Чоп, 15. Марко Рог, 16. Дуэ Чалета-Цар, 17. Марио Манджукич, 18. Филипп Брадарич, 19. Милан Бадель, 20. Марио Пашалич, 21. Домагой Вида, 22. Йосип Пиварич, 23. Даниэл Субашич. Как сообщал УНИАН, матч Украина - Хорватия начнется на НСК "Олимпийский" сегодня, 9 октября, в 21.45.

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