Сборная Украины получит двойные премиальные за победу над Хорватией
15:07, 09 октября 2017Футбол
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Игроков простимулировал президент ФФУ Андрей Павелко.
Игроки сборной получат двойные премиальные за победу в сегодняшнем матче / Reuters
Футболисты сборной Украины получат двойные премиальные в случае победы над командой Хорватии в заключительном матче группового этапа отборочного цикла ЧМ-2018, сообщает телеканал «Футбол 1».
По мнформации канала, президент ФФУ Андрей Павелко пообещал двойные премиальные игрокам сборной Украины в случае успешного результата в сегодняшнем матче.
Напомним, что исходя из текущей турнирной ситуации, только победа позволит команде Андрея Шевченко продолжить борьбу в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2018.
Как сообщал УНИАН, матч Украина - Хорватия состоится сегодня, 9 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Начало игры - в 21.45.
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