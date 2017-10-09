Сборная Украины получит двойные премиальные за победу над Хорватией

15:07, 09 октября 2017
Футбол
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Игроков простимулировал президент ФФУ Андрей Павелко.

Reuters

Футболисты сборной Украины получат двойные премиальные в случае победы над командой Хорватии в заключительном матче группового этапа отборочного цикла ЧМ-2018, сообщает телеканал «Футбол 1».

По мнформации канала, президент ФФУ Андрей Павелко пообещал двойные премиальные игрокам сборной Украины в случае успешного результата в сегодняшнем матче.

Напомним, что исходя из текущей турнирной ситуации, только победа позволит команде Андрея Шевченко продолжить борьбу в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2018.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Хорватия состоится сегодня, 9 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Начало игры - в 21.45.

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