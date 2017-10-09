Онлайн-трансляция, Украина - Хорватия - 0:2: ЧМ-2018, квалификация

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится решающий матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 по футболу в Группе I, где сборная Украины примет на своем поле команду Хорватии.

Ситуация в турнирной таблице такова, что только победа сможет гарантировать каждой из команд продолжение борьбы в квалификационном турнире.

В случае ничьей 2-е место занимает команда Хорватии, но ей этого результата может быть недостаточно в заочной борьбе с командами, занявшими 2-е места в других группах. По регламенту турнира, 8 из 9 команд, которые заняли 2-е места попадут в решающий раунд плей-офф отбора ЧМ-2018, в то время как худшая из этих команд выбывает из турнира.

Теоретически, и сборная Хорватии, и команда Украины, еще могут претендовать на 1-е место в группе. Но, в параллельном матче сегодня лидер групы и четвертьфиналист Евро-2016 сборная Исландии сыграет с аутсайдером из Косово, на счету которого 1 очко в 9 матчах. Более того, матч пройдет в Рейкьявике. А первую игру на нейтральном поле в албанском Шкодере исландцы выиграли со счетом 2:1. И вероятность сенсации в ответной игре - минимальная.

Матч Украина - Хорватия начнется на НСК "Олимпийский" в 21.45.

ТВ-трансляция - телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!!!!

Мы начинаем!!!

Стали известны стартовые составы команд:

Состав сборной Хорватии: 23. Субашич Д., 2. Врсалько, 5. Митрович М., 6. Ловрен, 21. Вида, 4. Перишич И., 10. Модрич, 19. Бадель, 7. Ракитич, 9. Крамарич, 17. Манджукич

Запасные: 1. Ливакович, 12. Калинич Л., 3. Милич А., 13. Нижич, 16. Чалета-Цар, 22. Пиварич, 15. Рог, 18. Брадарич, 20. Пашалич, 8. Сантини, 14. Чоп

Матч начинается через 10 минут... Марлос в стартовом составе. У команды крайне атакующий состав. Такого не было уже ОЧЕНЬ давно.. И, явно, будет ОЧЕНЬ интересно. Ждём...

МАТЧ НАЧИНАЕТСЯ!!!

1. С центра поля мяч разводит команда УКРАИНЫ! Хорваты сразу же идут в атаку. Манджукич зарабатывает угловой в борьбе с защитником.

2. Модрич разыграл штрафной и опасно навесил - Ротань выбил мяч на еще один угловой.

3. Ракитич подал угловой - вновь наши отбились. Очень резво начали матч гости...

4.Еще один заброс хорватов в зону атаки из глубины поля - слишком сильно. Мяч ловит Пятов.

5. Очень трудно проходит начало матча для нашей команды. Стараемся держать мяч подолгу, сбить пыл соперника...

6. Первая полу-атака нашей команды. Мяч оказался у Гармаша в чужой штрафной - неудачно, не смог обработать мяч.

7. И тут же полноценная атака - Марлос на фланге подобрал мяч, отдал на Ротаня, у того не получился удар.

8. В очередной атаке хорватов Пятов спокойно забрал мяч.

9. Тактика нашей команды срабатывает. Игра потихоньку успокаивается.

10. Коноплянка на фланге обыграл Виду, подал в штрафную, защитники отбили мяч, Марлос на добивании заработал угловой.

11. Коноплянка подал угловой - защитники отбили мяч.

12. Караваев хорошо сыграл в защите, после атаки хорватов.

13. Крамарич теперь проигрывает борьбу нашим защитникам в атаке.

14. Ярмленко и Марлос ничего не смогли придумать в очередной атаке сборной Украины...

15. Коноплянка нарушил правила на Виде в центре поля. Кстати, очень корректная игра, мало фолов пока.

16. Вида бьет по воротам после прострела Модрича, целил в дальний угол - мимо ворот.

18. Коноплянка проигрывает борьбу Виде в атаке на фланге. Хорваты забрали мяч.

19. Матвиенко с того же фланга, что и Коноплянка пытался навесить - в ноги защитникам.

20. Во второй волне атаки Марлос с угла штрафной навесил - Вида проиграл борьбу Коноплянке, тот пробил мимо ворот.

21. Перишич прострелил с фланга - Коноплянка подобрал мяч и вынес его подальше от ворот.

22. Врсалько переводит мяч на угловой после навеса игроков сборной Украины.

23. РАКИЦКИЙЙЙЙЙ!!!! После подачи углового Коноплянки Ярослав пробил метров с 30-ти - вратарь перевл мяч на угловой.

24. Хачериди грубо сфолил на Манджукиче - судья ограничивается устным предупреждением. Повезло....

25. Модрич пытался опасно навесить из глубины поля - слишком сильно. Мяч в руках Пятова.

26. Атака украинцев - Ротань бил после паса Коноплянки - мимо ворот.

27. Сразу два игрока нашей команды лежат на газоне - Гармаш и Хачериди. Похоже, Манджукич "запомнил" Хачериди...

28. Пауза в игре закончилась. Ничего серьезного.

29. СТЕПАНЕНКООООО!!!! Шикарный удар с 30 метров по воротам - мяч прошел рядом со штангой.

30. Врсалько и Крмарич не поняли друг друга - упустили мяч за лицевую линию.

31. КОНОПЛЯНКА... Караваев сделал пас, Ярмоленко шикарно прошел по флангу, навесил и Коноплянка головой пробил мимо ворот. Чуть не точная передача, Коноплянка тянулся к мячу.

32. Световое шоу с фонариками от бобильных телефонов строили наши фанаты. Красиво сейчас на трибунах Олимпийского.

33. Коноплянка подключил к атаке Матвиенко - тот пытался прострелить в штрафную - Вида выбил мяч на угловой.

34. Угловой подан неудачно - хорваты спокойно отбили верховой мяч.

35. Степаненко вновь бьет с дальней дистанции после комбинации с участием Марлоса, Ярмоленко и Караваева - прямо в руки вратарю Субашичу.

36. Модрич опасно пасовал на Крмарича - тот не сумел достать мяч, упустил его прямо в руки Пятову.

37. Марлос в борьбе с Перишичем потерял мяч. Аппелирует к арбитру, мол, хорват нарушал правила....

38. Процент владения мячом в данную минуту - 60 на 40 в пользу сборной Украины.

39. Виду сбил Матвиенко - очень опасный штрафной для сборной Хорватии.

40. Модрич исполнил штрафной - Ротань выбил мяч на угловой.

41. Модрич подал и угловой - Пятов кулаком выбил мяч. В моментальной ответной атаке Ярмоленко запутался с мячом в собственных ногах.

42. Модрич неудачно подал потенциально опасный штрафной...

43. Во второй волне атаки Караваев головой выиграл борьбу у Крмарича в собственной штрафной.

44. Вида навешивал на Врсалько - слишком сильно. Мяч улетел в аут.

45. Модрич в столкновении с Ротанем грубо нарушил правила. Арбитр вновь обошелся без карточки.

ПЕРЕРЫВ

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧИНАЕТСЯ

46. Мяч с центра поля разводят игроки сборной Хорватии..Перед началом тайма Пятов связывал порвавшуюся сетку ворот. Не арбитр это делал, и не работник стадиона - вратарь сборной Украины, самолично.

47. Хорваты вновь атакуют в начале тайма. Пока - неудачно. Мяч не доходит даже до штрафной.

48. Ответ Украины - Марлос заработал угловой в борьбе с хорватским защитником в чужой штрафной площади.

49. Подача углового - Перишич спокойно головой выбивает мяч в аут.

50. Ракитич навешивал на Виду из глубины, хорват проиграл борьбу Хачериди в углу поля, мяч улетел в аут.

51. Марлос очень опасно выскакивал на вратаря хорватов - мяч не дошел до украинского бразильца - защитники помешали.

52. Как-то вяло и рутинно начался тайм... Слишком многое стоит на карте, слишком много нервов.

53. Хорваты подали вновь из глубины поля - Хачериди сбросил на Караваева и ликвидовал опасность.

54. Во второй волне атаки было куда опаснее - Ракицикий выбил мяч на угловой.

55. Модрич в борьбе с Коноплянкой зарабатывает еще один угловой - нарушение правил на Пятове.

56. Ротань едва не ошибся отдавая пяс на Пятова назад - обошлось

57. Во второй волне атаки хорватов Крмарич в борьбе с Хачериди в штрафной украинцев все-таки проиграл мяч.

58. Ответ украинцев - Вида в борьбе с Гармашем выбил мяч на угловой.

59. Разыграли украинцы угловой - Ярмолленко прострелил мяч в центр штрафной, прямо в руки вратарю Субашичу.

60. Предупреждение Степаненко - грубая игра против Баделя.

62. И гол... Крамарич.. 0:1

63. Модрич дважды навешивал в штрафную - первый раз мяч вынесли наши защитники, второй раз - прямо на голову Крамарича. у которого получился точный удар в самый угол ворот.

64. Ротан получает карточку - грубая игра против Модрича.

65. Хорваты провели еще одну опаснейшую атаку - завершающий удар Ракитича мимо ворот.

66. Замена в сборной Украины - Коваленко вместо Гармаша

67. Хачериди грубо ошибся на своей половине поля - Манджукич и Крамарич не смогли организовать вразумительной атаки...

68. Потух стадион. Очень грустыне глаза у болельщиков на НСК "Олимпийский".

69. Вторая замена у сборной Украины - Сидорчук вместо Ротаня.

70. И гол... 0:2... Дубль Крамарича...

71. Шикарная кимбинация Модрич-Ракитич-Крамарич удалась сопернику. Последний забивал уже практически в пустые ворота. Пятов был "отыгран".

72. И еще одна опаснейшая атака хорватов - Вида вне игры.

73. ЯРМОЛЕНКОООО.. не попадает по мячу. Коноплянка "ответил" за первый тайм - шикарный пас получился... Но, как у Коноплянки ранее, так и сейчас у Ярмоленко не получился удар.

75. Манджукич получил травму в борьбе с кем-то из наших. Пауза в игре.

76. Матвиенко оказывается на пути мяча и пресекает очередную попытку атаки соперника.

77. Степаненко грубо фолит против Баделя - судья обходится без второй желтой карточки...

78. Замена в сборной Украины - Беседин вместо Марлоса.

79. Ракитич фолит на Коваленко в центре поля. Мелкий, но крайне необходимый хорватам фол с точки зрения того, чтобы пресечь атаку сборной Украины.

80. Петрады взрываются на трибунах - верный признак очередных претензий к НСК "Олимпийский" и ФФУ со стороны УЕФА.

81. Травма Врсалько в центре поля. Приводящая мышца бедра, очень болезненное повеждение.

83. Ракитича грубо сбивают в центре поля - судья вообще не реагирует на этот момент. Считает, что украинцы сыграли чисто.

84. Степаненко нарушает правила на своей половине поля...

85. Замена у Хорватии - Пиварич вместо Врсалько.

87. Ракицкий поторопился и пробил с дальней дистанции - мимо ворот. В гораздо лучшей позиции находился Конопянка.

88. Замена у Хорватии - Пашалич вместо Крамарича.

90. Беседин выиграл силовую борьбу у Субашича, но затем сам же потерял мяч в борьбе с защитниками.

Арбитро добавил 4 минуты к основному времени матча.

90+1. Замена у Хорватии - Рог вместо Маджукича.

90+2. Что же... Приходится констатировать очевидный факт - сборная Украины НЕ ЕДЕТ на чемпионат мира-2018 в Россию. Для кого-то это очень хорошая весть, кто-то придерживался абсолютно противоположного мнения. Теперь же, это свершившийся факт.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции.