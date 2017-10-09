Лукьянчук покинул расположение сборной Украины и присоединился к "молодежке"

14:30, 09 октября 2017
Футбол
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21-летний игрок донецкого "Олимпика" будет готовится к матчу отборочного турнира молодежного Еврот против Нидерландов. 

Лукьянчук покинул национальную сборную Украины ради выступления в

Защитник киевского «Динамо» Павел Лукьянчук, который на правах аренды выступает за донецкий «Олимпик», покинул расположение сборной Украины и не примет участия в сегодняшнем матче отборочного цикла ЧМ-2018 с Хорватией, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Читайте такжеКоваленко и Зинченко вернулись из молодежной в национальную сборную Украины, Ракицкий тренируется в основной группеПо решению тренерских штабов национальной и молодежной сборных Украины, футболист в составе украинской «молодежки» будет готовиться к отборочному поединку молодежного Евро-2019 против сборной Нидерландов (U-21).

Лукьянчук уже прибыл в лагерь украинской «молодежки».

Как сообщал УНИАН, заключительный матч группового этапа отборочного цикла ЧМ-2018 Украина - Хорватия состоится сегодня на НСК "Олимпийский". Начало игры - в 21.45.

Матч отбора Евро-2019 среди молодежных сборных Украина - Нидерланды состоится во вторник, 10 октября, на стадионе "Оболонь-Арена". Начало игры - в 18.00

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Новость в сюжете: Украина в отборе на ЧМ-2018 по футболу
Теги: #Украина - Хорватия отбор ЧМ-2018#Лукьянчук покинул национальную сборную