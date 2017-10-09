Лукьянчук покинул расположение сборной Украины и присоединился к "молодежке"

Защитник киевского «Динамо» Павел Лукьянчук, который на правах аренды выступает за донецкий «Олимпик», покинул расположение сборной Украины и не примет участия в сегодняшнем матче отборочного цикла ЧМ-2018 с Хорватией, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Читайте такжеКоваленко и Зинченко вернулись из молодежной в национальную сборную Украины, Ракицкий тренируется в основной группеПо решению тренерских штабов национальной и молодежной сборных Украины, футболист в составе украинской «молодежки» будет готовиться к отборочному поединку молодежного Евро-2019 против сборной Нидерландов (U-21).

Лукьянчук уже прибыл в лагерь украинской «молодежки».

Как сообщал УНИАН, заключительный матч группового этапа отборочного цикла ЧМ-2018 Украина - Хорватия состоится сегодня на НСК "Олимпийский". Начало игры - в 21.45.

Матч отбора Евро-2019 среди молодежных сборных Украина - Нидерланды состоится во вторник, 10 октября, на стадионе "Оболонь-Арена". Начало игры - в 18.00