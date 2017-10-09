Сборная Египта по футболу сыграет на чемпионате мира впервые за 28 лет

Сборная Египта обеспечила себе выход на чемпионат мира 2018 еще за тур до конца отборочного этапа в Африканской зоне, сообщает Isport.

После победы над Конго (2:1) команда Эктора Купера занимает первое место в группе Е и имеет преимущество в 4 очка над ближайшим преследователем – сборной Уганды. Путевку на мундиаль египтянам принес Мохамед Салах, оформивший дубль.

Читайте такжеСборная Польши стала пятым победителем европейской группы отбора ЧМ-2018 (результаты всех матчей)Отметим, что сборная Египта выступит на мундиале в третий раз в истории. Впервые это произошло в 1934 году, затем в 1990-м. Интересно, что оба чемпионата проходили в Италии.

Напомним, Египет стал второй африканской сборной после Нигерии, оформившей путевку на ЧМ-2018.

Как сообщал УНИАН, ранее в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет в России, вышли также команды Бразилии, Ирана, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, Мексики, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши и Коста-Рики.