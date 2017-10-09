Марлос перепутал главного тренера сборной с выдающимся украинским поэтом Тарасом Шевченко (видео)

Новоиспеченный футболист сборной Украины Марлос еще не до конца знает историю своей Родины, говорится в сюжете программы "Профутбол".

Ведущий пообещал научить игрока донецкого "Шахтера" одному из стихов выдающегося украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко. Но это должно произойти лишь в том случае, если Марлос забьет гол в ворота сборной Хорватии.

Ответ полузащитника была несколько необычным: "Искренне благодарю. Да, он очень хороший футболист и очень хороший человек".

Читайте такжеМарлос прибыл в расположение сборной УкраиныКроме этого, футболист прокомментировал свою позицию на поле, а также поделился впечатлениями от приезда Дарио Срны в лагерь сборной Хорватии.

"Я могу играть на всех позициях, слева, справа или в центре. Сейчас все в хорошем настроении. Моя жена также, семья. Все мы очень любим Украину. Капитан Шахтера Срна? Он, конечно, хорват и знает всех украинцев, как они играют. Он шпион Хорватии? Думаю, да", - подытожил Марлос.

Как сообщал УНИАН, футболист "Шахтера" Марлос официально стал украинцем в конце сентября. Уже на следующий день игрок получил вызов от Андрея Шевченко в стан команды на игры с Косово и Хорватией.