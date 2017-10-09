Украина - Хорватия: где смотреть?
10:49, 09 октября 2017Футбол
15
Отборочный матч чемпионата мира покажут сразу два отечественных телеканала - общенациональный и специализированный кабельный.
Матч национальной сборной Украины покажут на двух каналах украинского ТВ / hotology.ru
Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу, в котором сборная Украины примет команду Хорватии, сообщает официальный сайт УЕФА.
Игру покажут сразу два отечественных телеканала - общенациональный и специализированный кабельный.
Решающий матч в борьбе за 2-е место и попадание в плей-офф турнира будет транслироваться на ТРК Украина. Также матч покажет в расширенном формате, со специальными включениями со стадиона и студиями перед, в перерыве и после игры - Футбол 1.
Как сообщал УНИАН, матч Украина - Хорватия состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры - в 21.45.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украина в отборе на ЧМ-2018 по футболу