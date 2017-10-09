Букмекеры считают почти равными шансы Украины и Хорватии на успех в матче отбора ЧМ

Ведущие мировые букмекерские конторы сделали свой прогноз на матч заключительного 10-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2018 по футболу Украина - Хорватия, сообщает специализированный портал Betexplorer.

Портал собрал данные 24-х контор, где минимальное преимущество имеет команда Хорватии.

Читайте такжеШевченко накануне матча с Хорватией: Ждем завтра наших болельщиков, мы к игре готовыНа победу "клетчатых" можно поставить с коэффициентом 2,45 к 1, в то время как на победу украинцев - 2,83 к 1, а на ничью - 3,38 к 1.

Наиболее равной, эта пара кажется аналитикам британской William Hill - 2,70 против 2,60. Тем не менее, и эта контора с небольшим преимуществом ставит на победу гостей.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Хорватия состоится в понедельник, 9 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 21.45.