Сборная Польши стала пятым победителем европейской группы отбора ЧМ-2018 (результаты всех матчей)

Сегодня в Европе состоялись матчи заключительного 10-го тура группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018, где сборная Польши стала победительницей Группы Е и пятым победителем европейской группы, который завоевал путевку на финальный турнир, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ранее досрочно определились победители в четырех других группах.

Сегодня поляки обыграли команду Черногории со счетом 4:2, в то время как их основной соперник по Группе Е - команда Дании - сыграла вничью со сборной Румынии, 1:1.

Таким образом, поляки обошли соперника на 5 очков в итоговой таблице.

Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир.

10-й тур.

Группа С

Германия - Азербайджан - 5:1

Норвегия - Северная Ирландия - 1:0

Чехия - Сан-Марино - 5:0

Группа Е

Польша - Черногория - 4:2

Дания - Румыния - 1:1

Казахстан - Армения - 1:1

Группа F

Литва - Англия - 0:1

Словения - Шотландия - 2:2

Словакия - Мальта - 3:0