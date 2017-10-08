Сборная Польши стала пятым победителем европейской группы отбора ЧМ-2018 (результаты всех матчей)
Состоялись игры 10-го заключительного тура отбора ЧМ-2018.
Сегодня в Европе состоялись матчи заключительного 10-го тура группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018, где сборная Польши стала победительницей Группы Е и пятым победителем европейской группы, который завоевал путевку на финальный турнир, сообщает официальный сайт УЕФА.
Ранее досрочно определились победители в четырех других группах.
Сегодня поляки обыграли команду Черногории со счетом 4:2, в то время как их основной соперник по Группе Е - команда Дании - сыграла вничью со сборной Румынии, 1:1.
Таким образом, поляки обошли соперника на 5 очков в итоговой таблице.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир.
10-й тур.
Группа С
Германия - Азербайджан - 5:1
Норвегия - Северная Ирландия - 1:0
Чехия - Сан-Марино - 5:0
Группа Е
Польша - Черногория - 4:2
Дания - Румыния - 1:1
Казахстан - Армения - 1:1
Группа F
Литва - Англия - 0:1
Словения - Шотландия - 2:2
Словакия - Мальта - 3:0