Лидер сборной Украины Ярмоленко перед матчем с Хорватией: "Мы понимаем, какая нас ждет игра – на карту поставлено все"

Лидер национальной сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко, который принял участие в предматчевой пресс-конференции вместе с главным тренером команды Андреем Шевченко, рассказал о том, на какой позиции он завтра будет играть против сборной Хорватии, сообщает ФФУ.

Ярмоленко начинал предыдущую игру против сборной Косово на родном для себя правом фланге атаки, а завершал его фактически на острие, после замены Артема Кравца на новичка команды Марлоса.

«Сегодня мы говорили с тренером о моей позиции на поле в предстоящей игре. Он сказал, что не требует от меня, чтобы я был привязан к одной конкретной позиции, мне нужно играть по всему фронту атаки. Когда я нахожусь на одном фланге, меня легко перекрыть. Игроки группы атаки должны иметь пространство, должны уметь перемещаться», - ответил Ярмоленко.

«Мы понимаем, какая нас ждет игра – на карту поставлено все. Хорошо, что мы играем дома. Уверен, что будет полный стадион. Игроки отдадут все силы, чтобы не было стыдно смотреть в глаза болельщикам. Завтра нам нужно думать только о своей игре, создать план на матч и придерживаться его. Только так мы сможем победить», - добавил Ярмоленко.

Как сообщал УНИАН, матч отборочного цикла ЧМ-2018 Украина - Хорватия состоится 9 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры - в 21.45.