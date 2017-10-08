Шевченко накануне матча с Хорватией: Ждем завтра наших болельщиков, мы к игре готовы

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко дал предматчевый комментарий к матчу против команды Хорватии на традиционной пресс-конференции за сутки до игры, сообщает SportArena:

«Ждем завтра наших болельщиков, мы к игре готовы. Хотелось сказать несколько слов о Хорватии. Я с большим уважением отношусь к этой стране и футболистам. Это не самое лучшее развитие событий для наших двух команд. Считаю, что вместе с хорватами показывали более-менее стабильный футбол с точки зрения ведения и организации игры. Не всегда результат был для обеих команд лучшим, поэтому завтра нас ждет финальная игра», — сказал Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

«Посмотрел сегодня некоторые расклады в турнирной таблице. Хорваты должны играть на победу, если они сыграют вничью, у них тоже практически не будет шансов. Матч будет открытый, ожидаю хороший футбол. Приятно играть против такой сильной команды, хотя у них есть какие-то кадровые изменения, замена тренера. У этой команды есть в наличии сильные исполнители, которые завтра выйдут на поле, но мы к этому готовы» - добавил Шевченко.

Обратил внимание главный тренер сборной Украины и на участие в матче защитника Ярослава Ракицкого. Центрбек желто-синих готовится вместе с остальными партнерами по команде.

«Реагируем спокойно на погоду, поле на Олимпийском в хорошем состоянии. Что касается состояния команды, у нас был тяжелый перелет. Понимаю важность этой игры, мотивацию футболистов. Дал им возможность максимально отдохнуть. Есть хорошая новость — Ярослав Ракицкий вчера тренировался, он дополнит нашу команду».

Шевченко также обратил внимание на смену главного тренера в Хорватии. На следующий день после ничьи с Финляндией (1:1) вместо Анте Чачича пост наставника Клетчатых занял Златко Далич.

«Что касается смены тренера в Хорватии, то об этом задумывался меньше всего. У хорватов все игроки высокого класса. Каждый знает свою роль и может решить индивидуально любой момент. Поэтому если в Хорватии посчитали нужным сменить сейчас тренера, значит, на то были причины. Но это не значит, что команда перестанет играть. У них очень много хороших игроков, которые благодаря своему уровню могут дать результат.

Также главный тренер сборной Украины отметил, что завтра на послематчевой пресс-конференции подведет итоги по поводу своей работы на должности наставника команды.

«Думаю, об этом я скажу уже завтра. Сейчас же, пока не сыгран последний матч, нет смысла делать определенные выводы и говорить об этом».

Как сообщал УНИАН, матч Украина — Хорватия состоится 9 октября в Киеве, на НСК Олимпийском. В случае победы украинцы займут 2-е место в группе и попадут в стыковые матчи за право играть на чемпионате мира-2018.