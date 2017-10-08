Коваленко и Зинченко вернулись из молодежной в национальную сборную Украины, Ракицкий тренируется в основной группе

17:59, 08 октября 2017
Футбол
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Команду покинули Ордец и Кравец, которые пропустят матч против Хорватии из-за перебора желтых карточек.

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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал об измнениях в команде накануне заключительной игры группового этапа отборочного цикла ЧМ-2018  интервью порталу Команда 1.  

«Дисквалифицированные на матч с Хорватией Артем Кравец и Иван Ордец уже покинули расположение команды и поехали работать в свои клубы. Зато приехал Ярослав Ракицкий, у которого было повреждение. Мы за ним посмотрим и потом примем решение, сможет ли он готовиться к поединку с хорватами», — сказал наставник украинской команды в интервью Zbirna.com.

«Вернулись из молодежки Виктор Коваленко и Александр Зинченко, отбывшие дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. На этих ребят мы тоже рассчитываем», - добавил тренер.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Хорватия состоится 9 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало игры в 21.45 по киевскому времени.

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Теги: #Украина - Хорватия отбор ЧМ-2018#Шевчнко перед матчем с Хорватией