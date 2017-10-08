Киевское "Динамо" в честь 90-летия устроило встречу выпускников

В этом году киевское "Динамо" празднует 90 лет со дня основания клуба. Также свой юбилей и у детско-юношеской школы "Динамо", которая была основана ровно 60 лет назад.

К этим круглым датам был приурочен уникальный турнир, который состоялся в воскресенье на базе Детско-юношеской школы "Динамо" им. Валерия Лобановского. На своеобразную футбольную "встречу выпускников" были приглашены более 300 футболистов и тренеров разных поколений.

За главный приз соревнований вели борьбу четыре символические сборные команды выпускников "Динамо". Всего же в турнире приняли участие представители более чем 20 возрастов - начиная от младших (1992 г.р.) до седовласых ветеранов (1952 г.р.).

Как сообщает корреспондент УНИАН, все поединки первого в истории Кубка ДЮФШ "Динамо" (Киев) прошли в напряженной борьбе. Мелкий дождь, шедший сегодня в Киеве, не помешал игрокам показать мастерство. Вначале состоялись полуфиналы, в которых команды под руководством Анатолия Крощенко и Виктора Кащея оказались сильнее коллективов под руководством Александра Шпакова и Виталия Хмельницкого.

В матче за третье место зрители увидели сразу восемь голов и нешуточную интригу. Основное время в игре между командами Виталия Хмельницкого и Александра Шпакова завершилось вничью - 4:4, а в серии пенальти подопечные Хмельницкого были точнее.

Главный приз разыгрывали команды Виктора Кащея и Анатолия Крощенко, и здесь также была ничья - 1:1. В послематчевых 11-метровых (счет серии - 4:3) решающим оказался лишь десятый удар. В итоге почетный кубок достался коллективу Виктора Кащея.

В планах организаторов – организация ежегодного турнира "Кубок ДЮФШ "Динамо".

Отметим, что детская футбольная школа "Динамо" имеет славную историю. Из ее стен выпустились сотни известных футболистов, среди которых обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин и Андрей Шевченко, а также Владимир Мунтян, Алексей Михайличенко, Алексанр Шовковский и другие.

Тренерами ДЮФШ "Динамо" в разные годы были не менее талантливые специалисты Евгений Рудаков, Олег Базилевич, Анатолий Бышовец, Александр Леонидов, Виталий Хмельницкий, Вячеслав Семенов, Анатолий Шепель, Евгений Котельников, Анатолий Крощенко и другие.