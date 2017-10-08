Фан-движение Вірні збірній организовывает детский фан-сектор на матч Украина - Хорватия

9 октября на матче Украина – Хорватия впервые в истории игр главной команды страны на трибунах стадиона будет организован детский фан-сектор.

Более 400 детей будут болеть за Национальную сборную команду Украины по футболу на НСК "Олимпийский" в решающей игре отборочного цикла Чемпионата мира 2018.

Федерация футбола Украины совместно с фан-движением болельщиков национальной сборной Украины «Вірні збірній» начали новый проект – «Вірні збірній. Діти». В рамках этого начинания на матче Украина – Хорватия, который состоится 9 октября на НСК «Олимпийский» в Киеве, впервые в истории игр главной команды страны на трибунах стадиона будет организован детский фан-сектор.

Места в детском фан-секторе получат юные участники «Фестиваля чемпионов» (возрастная группа – 2009-2010 гг. рождения), который проходит под эгидой Федерации футбола Украины, в сопровождении родителей и тренеров. Это команды из Броваров, Кагарлыка, Обухова, Белой Церкви, Макарова, Фастова, Борисполя и Киева.

Общее количество малышей с родителями и тренерами, которые будут болеть за Национальную сборную команду Украины на трибунах детского фан-сектора «Вірні збірній», – более 500 человек. Среди них: 8 воинов АТО, три из которых сейчас тренируют детские футбольные команды; 5 семей-переселенцев с Востока Украины.

Федерация футбола Украины уверена, что дети подарят нашей команде по-настоящему теплую поддержку, а подрастающее поколение будущих футболистов получит незабываемые эмоции от просмотра ключевого матча квалификации Чемпионата мира ФИФА 2018.