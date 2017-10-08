Новый тренер сборной Хорватии Далич: Атмосфера в команде не лучшая, но мы можем добиться успеха против Украины

Новоиспеченный главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает нынешнюю атмосферу в команде не очень хорошей, но с позитивом смотрит на ближайший матч против Украины, сообщает SportArena со ссылкой на Vecernji.hr.

50-летний Далич накануне был назначен на пост тренера "шашечных", сменив на должности уволенного Анте Чачича, который работал с командой с 2015 года.

Как признался тренер, над предложением Хорватского футбольного союза принять национальную команду он долго не раздумывал.

«Я не думал долго над предложением возглавить сборную Хорватии, потому что я не боюсь проблем и верю в своих игроков. Хочу поблагодарить Хорватский футбольный союз за доверие и заверить, что готов к вызову, который ожидает нас», — говорит Далич.

«Знаю, что команда ныне не в лучшей ситуации и атмосфера в коллективе не очень хорошая. Но я не хочу смотреть в прошлое, а намерен думать только об игре против Украины — это все, что меня интересует в данный момент».

Далич признался, что пока еще не общался со своими игроками, но уже знаком с кадровыми проблемами. В частности, против сине-желтых точно не сыграет полузащитник Марцело Брозович, а участие нападающего Марио Манджукича находится под вопросом.

«Я поговорю с игроками и выясню, кто готов, а кто — нет. Знаю, что Брозович покинул команду, посмотрим, как обстоят дела у Манджукича».

Читайте такжеОрдец и Кравец пропустят матч против Хорватии в Киеве«В ближайшие два дня постараемся сделать как можно больше, пообщаться с игроками и подготовить их как можно лучше. Наша задача — дать нужный толчок, в котором сейчас нуждается команда. У нас есть качественные футболисты, им нужно лишь вновь пробудиться. Уверен, что мы способны добиться успеха, иначе бы я не согласился на работу здесь».

Также коуч Хорватии подчеркнул, что не боится полных трибун НСК Олимпийский в Киеве на матче против Украины.

«Наши игроки играют на заполненных под завязку стадионах каждую неделю, поэтому атмосфера в Киеве не будет для них диковинкой. Наоборот, полный стадион станет только дополнительным вызовом для нас, чтобы выдержать в первые 10-15 минут это давление, поддерживая стабильность и спокойствие в своей игре. После того, как нам это удастся, мы должны будем показать наш лучший футбол. Наша задача — взять под контроль матч против Украины».

Как сообщал УНИАН, матч заключительного 10-го тура группового этапа отбора ЧМ-2018 Украина — Хорватия состоится в понедельник, 9 октября. Начало игры на НСК "Олимпийский" в 21.45.