Голландия сломила сопротивление Беларуси, а шведы набили котомку мячей в ворота Люксембурга (результаты всех матчей)
23:41, 07 октября 2017Футбол
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Состоялись девять матчей в рамках отбора ЧМ-2018.
Криштиану Роналду забил 79-й гол за сборную Португалии / Reuters
Сегодня состоялись очередные девять матчей в трех группах европейской квалификации ЧМ-2018 по футболу, сообщает официальный сайт УЕФА.
Самый крупный счет был зафиксирован в матче группы А Швеция - Люксембург (8:0). Наиболее драматичным оказалось противостояние сборных Боснии и Герцеговины и Бельгии (3:4).
Группа A
Швеция – Люксембург 8:0
Беларусь – Голландия 1:3
Болгария – Франция 0:1
Группа B
Фарерские о-ва – Латвия 0:0
Андорра – Португалия 0:2
Швейцария – Венгрия 5:2
Группа H
Гибралтар – Эстония 0:6
Босния и Герцеговина – Бельгия 3:4
Кипр – Греция 1:2
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