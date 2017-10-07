Голландия сломила сопротивление Беларуси, а шведы набили котомку мячей в ворота Люксембурга (результаты всех матчей)

23:41, 07 октября 2017
Футбол
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Состоялись девять матчей в рамках отбора ЧМ-2018.

Криштиану Роналду забил 79-й го за сборную Португалии / Reuters

Сегодня состоялись очередные девять матчей в трех группах европейской квалификации ЧМ-2018 по футболу, сообщает официальный сайт УЕФА.

Самый крупный счет был зафиксирован в матче группы А Швеция - Люксембург (8:0). Наиболее драматичным оказалось противостояние сборных Боснии и Герцеговины и Бельгии (3:4).

Группа A

Швеция – Люксембург 8:0 

Беларусь – Голландия 1:3 

Болгария – Франция 0:1 

Группа B

Фарерские о-ва – Латвия 0:0

Андорра – Португалия 0:2

Швейцария – Венгрия 5:2

Группа H

Гибралтар – Эстония 0:6 

Босния и Герцеговина – Бельгия 3:4 

Кипр – Греция 1:2 

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Теги: #ЧМ-2018 квалификация