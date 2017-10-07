Голландия сломила сопротивление Беларуси, а шведы набили котомку мячей в ворота Люксембурга (результаты всех матчей)

Сегодня состоялись очередные девять матчей в трех группах европейской квалификации ЧМ-2018 по футболу, сообщает официальный сайт УЕФА.

Самый крупный счет был зафиксирован в матче группы А Швеция - Люксембург (8:0). Наиболее драматичным оказалось противостояние сборных Боснии и Герцеговины и Бельгии (3:4).

Группа A

Швеция – Люксембург 8:0

Беларусь – Голландия 1:3

Болгария – Франция 0:1

Группа B

Фарерские о-ва – Латвия 0:0

Андорра – Португалия 0:2

Швейцария – Венгрия 5:2

Группа H

Гибралтар – Эстония 0:6

Босния и Герцеговина – Бельгия 3:4

Кипр – Греция 1:2