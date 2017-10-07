Экс-форвард "МЮ" Руни приступил к работе в доме престарелых

20:08, 07 октября 2017
Футбол
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Суд обязал нападающего провести 100 часов общественных работ в наказание за езду в пьяном виде. 

Уэйн Руни приступил к общественным работам в доме престарелых / Daily Mirror

Нападающий английского «Эвертона» Уэйн Руни в качестве наказания на вождение в нетрезвом виде приступил к общественным работам в доме престарелых, сообщает Mirror.

Сообщается, что в течение первых двух дней форвард провел в заведении 12 часов. В частности, он был замечен за краской забора. Всего Руни нужно отработать 100 часов общественных работ, которые он будет выполнять неподалеку от своего дома в графстве Чешир.

Напомним, за свое нарушение Руни был оштрафован «Эвертоном» на 300 тысяч фунтов. Также форвард лишился водительского удостоверения. 

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Уэйн Руни был остановлен полицией графства Чешир за рулем своего автомобиля в нетрезвом виде.  

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Теги: #Руни наказание#Руни общественные работы