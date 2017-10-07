Московское "Динамо" рассталось с украинским тренером Калитвинцевым

Украинский специалист Юрий Калитвинцев покинул пост тренера московского "Динамо". 49-летний наставник прекратил работу в клубе по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается на сайте "Динамо" (Москва).

Вместе с украинцем из клуба уходят его помощники Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Роман Березовский.

Московский клуб выразил благодарность тренерам и пожелал успехов в дальнейшем.

Вместо Калитвинцева пост тренера занял руководивший ранее молодежным составом "Динамо" Дмитрий Хохлов.

Калитвинцев возглавил "Динамо" (Москва) летом 2016 года. В прошлом сезоне он триумфовал во втором дивизионе страны и вернул клуб в элиту российского футбола.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер сборной Хорватии покинул свой пост.