Хорватия уволила тренера перед матчем со сборной Украины

Хорватский футбольный союз объявил об отставке главного тренера национальной сборной Анте Чачича. Это случилось после сенсационной ничьей во вчерашней игре хорватов с командой Финляндии (1:1).

Об изменениях на тренерском мостике сборной Хорватии сообщает официальный сайт местной футбольной федерации.

На решение об отставке Чачича повлияло выступление команды в квалификации ЧМ-2018.

Читайте такжеСборная Хорватии сенсационно потеряла очки, а турки с Луческу провалились дома (результаты всех матчей)Чачича на посту главного тренера сменил Златко Далич. Предыдущим местом работы 50-летнего Далича был «Аль-Айн» из ОАЭ, до этого он с 2010 года работал в клубах из Саудовской Аравии.

Хорватам предстоит заключительный матч квалификации в Киеве с Украиной, который состоится в понедельник, 9 октября.

Для продолжения борьбы за попадание в финальную часть ЧМ-2018 украинцам обязательно нужно побеждать, Хорватии будет достаточно ничьей.