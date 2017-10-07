Хорватия уволила тренера перед матчем со сборной Украины
Анте Чачич уволен со своего поста после того, как не сумел обыграть финнов.
Хорватский футбольный союз объявил об отставке главного тренера национальной сборной Анте Чачича. Это случилось после сенсационной ничьей во вчерашней игре хорватов с командой Финляндии (1:1).
Об изменениях на тренерском мостике сборной Хорватии сообщает официальный сайт местной футбольной федерации.
На решение об отставке Чачича повлияло выступление команды в квалификации ЧМ-2018.
Читайте такжеСборная Хорватии сенсационно потеряла очки, а турки с Луческу провалились дома (результаты всех матчей)Чачича на посту главного тренера сменил Златко Далич. Предыдущим местом работы 50-летнего Далича был «Аль-Айн» из ОАЭ, до этого он с 2010 года работал в клубах из Саудовской Аравии.
Хорватам предстоит заключительный матч квалификации в Киеве с Украиной, который состоится в понедельник, 9 октября.
Для продолжения борьбы за попадание в финальную часть ЧМ-2018 украинцам обязательно нужно побеждать, Хорватии будет достаточно ничьей.