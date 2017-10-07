Сборная Испании стала 11-м участником чемпионата мира по футболу
12:14, 07 октября 2017Футбол
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Испанцы забронировали путевку на ЧМ-2018, победив Албанию.
Сборая Испании вышла на ЧМ / Reuters
Сборная Испании стала 11-м участником чемпионата мира-2018 по футболу.
Как сообщал УНИАН, во вчерашнем поединке за тур до конца квалификации испанцы обыграли команду Албании со счетом 3:0.
Читайте такжеПике: Референдум в Каталонии - это вопрос на миллион долларовВсе три гола были забиты в течении 11 минут первого тайма - Родриго отличился на 16-й, Иско на 24-й и Тьяго Алькантара на 27-й.
Таким образом, сборная Испании выиграла группу G и завоевала путевку на ЧМ. Также известны другие десять участников мундиаля - это хозяин ЧМ Россия, а также Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия и Англия.
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