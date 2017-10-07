Сборная Испании стала 11-м участником чемпионата мира по футболу

Сборная Испании стала 11-м участником чемпионата мира-2018 по футболу.

Как сообщал УНИАН, во вчерашнем поединке за тур до конца квалификации испанцы обыграли команду Албании со счетом 3:0.

Читайте такжеПике: Референдум в Каталонии - это вопрос на миллион долларовВсе три гола были забиты в течении 11 минут первого тайма - Родриго отличился на 16-й, Иско на 24-й и Тьяго Алькантара на 27-й.

Таким образом, сборная Испании выиграла группу G и завоевала путевку на ЧМ. Также известны другие десять участников мундиаля - это хозяин ЧМ Россия, а также Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия и Англия.