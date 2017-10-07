Ордец и Кравец пропустят матч против Хорватии в Киеве

Футболисты сборной Украины Артем Кравец и Иван Ордец не смогут сыграть против сборной Хорватии в последнем матче отбора ЧМ-2018 в Киеве.

И Кравец, и Ордец в матче с Косово заработали предупреждения, которые стали решающими для них - на игру с Хорватией распространяется 1-матчевая дисквалификация.

Как сообщал УНИАН, вчера сборная Украины обыграла Косово на выезде - 2:0. Сборная Хорватии, тем временем, потеряла очки в поединке с финнами (1:1). У команд одинаковое количество очков перед очным поединком. Матч Украина - Хорватия состоится 9 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - в 21.45.