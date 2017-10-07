Шевченко: Сегодня был один из самых тяжелых матчей в моей карьере

В Шкодере (Албания) состоялась послематчевая пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Как сообщает корреспондент УНИАН, тренер отметил, что удовлетворен результатом игры и шансом продолжить борьбу за путевку на ЧМ.

"Очень тяжелая игра для нас была. Хочу сделать комплимент команде Косово - за их самоотдачу и борьбу, за их компактность. Они молодцы. Как сказал накануне Сидорчук - лучшая команда из шестой корзины", - отметил тренер в начале пресс-конференции.

Шевченко отметил, что погодные условия добавили дополнительные сложности.

"Очень тяжело было играть при дожде, который постоянно то прерывался, то возобновлялся. Невероятно тяжело действовать в таких условиях".

Говоря о Марлосе, тренер заметил:

"Вошел хорошо в игру, сделал то. что мы от него ожидали. Несмотря на то, что нам тяжело было играть в наш комбинационный футбол, мы вытерпели... Могу сказать, что за все годы моей карьеры в футболе это был один из самых тяжелых матчей".

Говоря о Караваеве, тренер отметил:

"Караваев приехал с улыбкой, хорошо вошел в игру, отрабатывал как нужно и в обороне, и в атаке. Мы все сегодня играли, как могли".

Говоря о кадровых проблемах, в предверии решающей игры группового этапа с Хорватией, Шевченко отметил:

"Очень радостные новости пришли от Ракицкого. Мы его ждем, вызовем в команду, посмотрим на его форму, возможно, поставим в состав. Возможно выйдет тот же состав, что и сегодня".

Говоря о поддержке на трибунах в Шкодере, в частности, от фан-движения "Вірні збірній", Шевченко отметил:

"Хочу поблагодарить болельщиков. Ребята, наполовину раздетые, под страшным ливнем - пели гимн Украины, продолжали болеть за нас на протяжении всего матча под этим дождем. Их можно только похвалить... Низкий поклон им за такую поддержку".

В заключении, Шевченко обратился с необычной просьбой к представителям СМИ, которые должны отправиться в Киев в одном самолете со сборной:

"Пожалуйста, как можно быстрее собирайтесь. Нам нужно срочно ехать в аэропорт. Каждый час, при восстановлении после такого матча, тем более, перед решающей игрой, на счету. Мы должны максимально оперативно подготовиться к игре с Хорватией. Я верю, что вы нас не задержите".

Как сообщал УНИАН, матч Косово - Украина завершился со счетом 0:2. УНИАН вел онлайн-трансляцию этой встречи.