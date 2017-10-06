Сборная Хорватии сенсационно потеряла очки, а турки с Луческу провалились дома (результаты всех матчей)
23:54, 06 октября 2017Футбол
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В Киев приедет обозленная сборная Хорватии.
Хоратия сыграла вничью с финнами / Reuters
Сегодня состоялись 9 поединков в европейской части квалификации ЧМ-2018 по футболу. В группе I, где выступает сборная Украины, сборная Хорватии сенсационно сыграла вничью - 1:1 - с Финляндией, пропустив на последней минуте. Команда Исландии разгромила в гостях Турцию - 3:0. Команда Мирчи Луческу потеряла все шансы даже на второе место.
Группа D
Грузия - Уэльс - 0:1
Австрия - Сербия - 3:2
Ирландия - Молдова - 2:0
Группа G
Италия - Македония - 1:1
Лихтенштейн - Израиль - 0:1
Испания - Албания - 3:0
Группа I
Косово - УКРАИНА - 0:2
Турция - Исландия - 0:3
Хорватия - Финляндия - 1:1
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