Сборная Хорватии сенсационно потеряла очки, а турки с Луческу провалились дома (результаты всех матчей)

Сегодня состоялись 9 поединков в европейской части квалификации ЧМ-2018 по футболу. В группе I, где выступает сборная Украины, сборная Хорватии сенсационно сыграла вничью - 1:1 - с Финляндией, пропустив на последней минуте. Команда Исландии разгромила в гостях Турцию - 3:0. Команда Мирчи Луческу потеряла все шансы даже на второе место.

Группа D

Грузия - Уэльс - 0:1

Австрия - Сербия - 3:2

Ирландия - Молдова - 2:0

Группа G

Италия - Македония - 1:1

Лихтенштейн - Израиль - 0:1

Испания - Албания - 3:0

Группа I

Косово - УКРАИНА - 0:2

Турция - Исландия - 0:3

Хорватия - Финляндия - 1:1