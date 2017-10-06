Фан-движение "Вірні збірній" совершил марш по центру Шкодера накануне игры отбора ЧМ-2018 Косово - Украина (видео)

За полтора часа до начала матча отборочного цикла чемпионата мира по футболу-2018 Косово-Украина, который проходит в албанском Шкодере, болельщики сборной Украины из фан-движения "Вірні збірній" прошли маршем по улицам города.

Под сильнейшим ливнем, который разразился над городом именно в это время, полторы сотни самых верных болельщиков украинской команды, которые сумели добраться до Шкодера, вышли от бара-пицерии "Мундиаль", расположенного в центре города до стадиона "Лоро Боричи", который находится в 15 минутах ходьбы от центра.

По дороге болельщики распевали украинские песни ("Червона калина"), скандировали разнообразные речевки, главной из которых была ставшая знаменитой за последние три года "Путин - х..ло".

Как сообщал УНИАН, матч Косово - Украина начнется в Шкодере в 21.45 по киевскому времени. Марш прошел без происшествий. Некоторые прохожие поддеживали украинских фанов аплодисментами, также по дороге встречались вполне миролюбивые болельщики сборной Косово, которые также не выражали агрессии к украинцам.