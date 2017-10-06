Матч Косово - Украина под угрозой срыва из-за погодных условий

Матч Косово – Украина в албанском Шкодере может не состояться сегодня из-за ливня.

По словам пресс-атташе сборной Александра Глывинского, команда не смогла выйти на предматчевую тренировку. Об этом говорится на странице Глывинского в Facebook.

Встреча должна начаться в 21.45.