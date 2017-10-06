Матч Косово - Украина под угрозой срыва из-за погодных условий

20:51, 06 октября 2017
Футбол
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Поединок может не состояться из-за сильного ливня в Шкодере.

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Матч Косово – Украина в албанском Шкодере может не состояться сегодня из-за ливня. 

По словам пресс-атташе сборной Александра Глывинского, команда не смогла выйти на предматчевую тренировку. Об этом говорится на странице Глывинского в Facebook.

Встреча должна начаться в 21.45. 

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Теги: #матч Косово - Украина