Матч Косово - Украина под угрозой срыва из-за погодных условий
20:51, 06 октября 2017Футбол
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Поединок может не состояться из-за сильного ливня в Шкодере.
Матч Косово - Украина под угрозой срыва / facebook.com
Матч Косово – Украина в албанском Шкодере может не состояться сегодня из-за ливня.
По словам пресс-атташе сборной Александра Глывинского, команда не смогла выйти на предматчевую тренировку. Об этом говорится на странице Глывинского в Facebook.
Встреча должна начаться в 21.45.
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