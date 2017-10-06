"Баварию" возглавил удачливый тренер Юпп Хайнкес

«Бавария» официально объявила о назначении Юппа Хайнкеса главным тренером.

Контракт с 72-летним специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Работу с мюнхенской командой Хайнкес начнет с понедельника, 9 октября.

Таким образом, Хайнкес в третий раз в своей карьере взял на себя роль главного тренера «Баварии».

Трижды он приводил команду к победе в чемпионате Германии, и по одному разу – в Кубке страны и Лиге чемпионов.

В 2013 году «Бавария» под его руководством впервые в истории немецкого футбола оформила так называемый "требл", став победителем Бундеслиги, Кубка Германии и Лиги чемпионов.

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал свое возвращение в мюнхенскую команду.

«Это не возвращение, а дружеская услуга. Я решился на это, потому что многим обязан «Баварии». Чувствую себя просто замечательно!» – признался тренер.

Напомним, что на прошлой неделе с поста главного тренера "Баварии" был уволен Карло Анчелотти.