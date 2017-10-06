"Барселона" подписала с Иньестой бессрочный контракт
33-летний полузащитник останется в клубе до конца своей карьеры.
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста подписал новое соглашение со своим клубом. Об этом сообщает официальный сайт каталонцев.
Клуб подписал с 33-летним хавбеком бессрочный контракт – до конца его карьеры.
Иньеста выступает за «Барсу» с 1996 года, когда он перебрался в академию "сине-гранатовых" в 12-летнем возрасте.
В общей сложности он провел за клуб 639 матчей – это второй показатель в истории каталонцев.
Вместе с Лионелем Месси Иньеста делит рекорд «Барселоны» по числу завоеванных трофеев – по 30.
За 15 лет в основной команде клуба Иньеста побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, а также становился чемпионом мира и Европы в качестве игрока сборной Испании.