Марлос показал паспорт гражданина Украины
13:26, 06 октября 2017Футбол
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На прошлой неделе 29-летнему игроку выдали всего лишь временный документ.
Марлос наконец-то получил полноценный паспорт Украины / ФФУ
Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Марлос продемонстрировал украинский паспорт. Об этом сообщает официальная страница ФФУ в твиттере.
Отметим, что на прошлой неделе 29-летнему хавбеку выдали всего лишь временный документ.
В связи с получением украинского паспорта Марлос вчера задержался в Украине и не смог прибыть в Албанию на матч против сборной Косово одновременно со всеми игроками.
Лишь сегодня ночью Марлос присоединился к национальной команде.
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