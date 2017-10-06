Марлос показал паспорт гражданина Украины

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Марлос продемонстрировал украинский паспорт. Об этом сообщает официальная страница ФФУ в твиттере.

Отметим, что на прошлой неделе 29-летнему хавбеку выдали всего лишь временный документ.

В связи с получением украинского паспорта Марлос вчера задержался в Украине и не смог прибыть в Албанию на матч против сборной Косово одновременно со всеми игроками.

Лишь сегодня ночью Марлос присоединился к национальной команде.