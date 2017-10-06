Букмекеры не верят, что Косово отберет очки у сборной Украины

Сборная Украины является явным фаворитом на ставках букмекерских контор в предверии матча с командой Косово, сообщает специализированный портал Betexplorer.

Портал собрал данные 26 ведущих контор мира, согласно которым средняя ставка на победу сборной Украины составляет 1,13 к 1, на победу Косово - 19,33 к 1, на ничью - 8,14 к 1.

Наибольшую уверенность в успехе гостей испытывают аналитики youwin и Sportingbet - их коэффициент на победу украинской сборной составляет мизерные 1,10. Самый высокий коэффицент на успех "сине-желтых" - у компании 10Bet - всего 1,18.

Как сообщал УНИАН, матч Косово - Украина состоится сегодня в албанском Шкодере. Начало игры - в 21.45.