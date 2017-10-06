Стала известна заявка сборной Украины на матч с Косово, который состоится сегодня. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В заявку попали 23 футболиста сборной Украины - все те, кто прибыл в албанский Шкодер на поединок.

Вратари: Андрей Лунин, Андрей Пятов, Максим Коваль.

Защитники: Игорь Пердута, Евгений Хачериди, Николай Матвиенко, Александр Кучер, Павел Лукьянчук, Иван Ордец, Эдуард Соболь.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Марлос, Евгений Коноплянка, Руслан Ротань, Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Александр Караваев, Денис Гармаш, Владимир Шепелев.

Нападающие: Артем Кравец, Артем Беседин.

Отметим, что Виктор Коваленко и Александр Зинченко пропускают матч из-за перебора желтых карточек.

Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко и Виктор Цыганков не примут участие в матче из-за травм.

Отметим, что Марлос из-за проблем с документами присоединился к сборной только этой ночью, однако все же включен в заявку.

Матч Косово – Украина состоится сегодня в 21.45.