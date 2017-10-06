Матч Косово - Украина: где смотреть?

Сегодня состоится поединок 9-го тура квалификации ЧМ-2018, в котором сборная Украины по футболу сыграет на выезде против команды Косово. Начало матча - в 21.45.

Встреча будет транслироваться сразу на двух отечественных телеканалах - "Украина" и "Футбол 1". Начало трансляции - в 21.35.