На стадионе в России, который примет матчи ЧМ-2018, произошел третий пожар за год

На стадионе «Нижний Новгород», который примет матчи ЧМ-2018 в России, произошел пожар.

«Примерно в 16.30 произошло возгорание в секторе «А». Собственными силами оно было ликвидировано в течение 20-30 минут, пострадавших нет», – сказал представитель генерального подрядчика, чьи слова приводит rsport.

Читайте также"Билеты только для россиян": мир шокирован видом новой арены для ЧМ-2018 в ЕкатеринбургеПри выполнении сварочных работ в комментаторской кабине от искры загорелся полистирол на полу, который в свою очередь дал сильное задымление.

Отметим, что это уже третий случай пожара за последний год на строительстве стадиона «Нижний Новгород».

Дважды до этого возгорания происходили не на самой арене, а на объектах, расположенных на территории стройки.