На стадионе в России, который примет матчи ЧМ-2018, произошел третий пожар за год

00:23, 06 октября 2017
Футбол
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Это уже третий случай пожара за последний год на строительстве стадиона «Нижний Новгород».

На стадионе в Нижнем Новгороде произошел пожар / mk.ru

На стадионе «Нижний Новгород», который примет матчи ЧМ-2018 в России, произошел пожар.

«Примерно в 16.30 произошло возгорание в секторе «А». Собственными силами оно было ликвидировано в течение 20-30 минут, пострадавших нет», – сказал представитель генерального подрядчика, чьи слова приводит rsport.

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Отметим, что это уже третий случай пожара за последний год на строительстве стадиона «Нижний Новгород».

Дважды до этого возгорания происходили не на самой арене, а на объектах, расположенных на территории стройки.

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Теги: #стадионы ЧМ-2018#пожар на стадионе в России