Сидорчук об игре Косово - Украина: Мы не делим соперников - наша задача взять 3 очка

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Сергей Сидорчук, который вместе с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко присутствовал на пресс-конференции перед игрой отбора ЧМ-2018 Украина - Косово, поделился своим мнением о сопернике, сообщает корреспондент УНИАН.

На единственный вопрос к игроку во время пресс-конференции о готовности команды к игре со сборной Косово, Сидорчук отметил:

Читайте такжеЮрист: Марлос получил лишь временный документ, это объясняет его отсутствие в сборной"Спасибо, что уделили мне внимание (смех в зале, - УНИАН). Мы не делим соперников - наша задача взять 3 очка. Что касается Косово, то это самая сильная команда из 6-й корзины, там достаточно квалифицированных футболистов, видна твердая и профессиональная тренерская рука. С другой стороны, наш тренер акцентировал внимание на слабых сторонах соперника, и, уверен, мы сможем выиграть".

Как сообщал УНИАН, матч отбора ЧМ-2018 Косово - Украина состоится в албанском Шкодере в пятницу, 6 октября. Начало игры - в 21.45 по киевскому времени.