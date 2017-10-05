Шевченко накануне игры с Косово: Нас ждет завтра тяжелейший матч

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко провел традиционную предматчевую пресс-конференцию накануне игры отбора ЧМ-2018 Косово - Украина в албанском Шкодере, сообщает корреспондент УНИАН.

- Нас ждет завтра тяжелейший матч, Наша команда хочет выиграть, но и соперник будет играть только на победу. Сопернику нечего терять. Поэтому я ничего легкого не жду. Прогнозирую тяжелый матч.

Также скажу по Марлосу, хотя вы уже, наверное, все знаете - ему не достает документов. По моей информации, он сейчас вылетает в Тирану, мы ждем его в команде уже сегодня вечером.

Читайте такжеМарлос не полетел со сборной Украины в Албанию На вопрос о том, стоит ли задача победить с крупным счетом, или просто победить, Шевчекно заметил: "Наша задача победить. Команда соперника очень молодая, в процессе становления. с организацией игры у них все в порядке, единственное - ей нужны результаты. Поэтому, прежде всего, мы постараемся просто победить".

А на вопрос про новичков команды, ответил: "Все в порядке. Ребята, которые были прилашены - за тот короткиий период, что прошел, получили максимум информации. Новички отлично вливаются в коллектив, думаю, никаких проблем нет".

На вопрос о стране Косово Шевченко заметил: "Вы знаете, я ограничусь футболом. Мы к каждой команде относимся с уважением.Это команда заслуживает уважения - за свою самоотдачу и свое старание".

А про команду соперника, заметил: "Я знаю нескольких игроков, знаю, что состав постоянно пополняется. Важно, что несколько игроков отсутствуют из-за перебора карточек - для нас это тоже плюс. Проблема - высокий нападающий, который хорошо действует на острие атаки. Будем думать как эту проблему нейтрализовать".

Говоря про тактику своей команды в отсутствии Бутко, Ракицкого и Коваленко тренер отметил: "Мы же не делим игроков на футболистов "Шахтера", "Динамо" и т.д. Любой игрок, который приезжает, ознакомлен с тактикой, как выходить из обороны, как действовть дальше. У нас достаточно игроков, которые могут выполнить любое тактическое задание, они под это заряжены".

А отмечая, что в обеих соперничающих командах будут игроки полтавской "Ворсклы", заметил: "У нас не было серьезного расследования с той стороны. По-моему, косовский игрок "Ворсклы" завтра может дебютировать в своей национальной команде. Но, поверьте, это не столь важно. Мы знаем Косово, знаем их способоности, играли против них. У нас есть все,чтобы победить соперника".

А говоря о присутствии в составе новичков и дебютантов Шевченко отметил: "Пока не могу расскрыть все карты. В заявке они точно будут, будут ли в составе - завтра посмотрим".

Наконец, говоря про основной состав команды, Шевченко признался: "Фактически, я определился. Мы всегда оставляем время на последние детали и штрихи, у меня будет очень трудная ночь сегодня. Но практически на 98 процентов я определился".

А говоря о форме Коноплянки и Ярмоленко заметил: "За три дня ребата восстановились, вчера провели отличную тренировку. Оба показывают хорошую игру в своих клубах, думаю, то же самое мы увидим и завтра".

Как сообщал УНИАН, матч Косово-Украина состоится в пятницу, 6 октября в албанском Шкодере. Начало матча - в 21.45 по киевскому времени.