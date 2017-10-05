Пике: Референдум в Каталонии - это вопрос на миллион долларов

На пресс-конференции накануне матча Испания - Албания в отборе ЧМ-2018 защитник сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике ответил на вопросы журналистов.

Как оказалось, центральным был вопрос о состоявшемся в Каталонии референдуме.

"Это вопрос на миллион долларов, и я не собираюсь на него отвечать. Футболисты являются глобальными личностями и не могут занимать ту или иную сторону. Например, в Каталонии или Испании я сразу же потеряю половину своих поклонников. И все это потому что люди ставят политику превыше всего.

Мои дети, например, являются колумбийцами, ливанцами, каталонцами и испанцами. Касательно ситуации с референдумом… Необходим диалог и решение накопившихся проблем. Сейчас никто не знает, какими будут последствия. Важно одно – мы все должны уважать друг друга", - заявил Пике.

Как сообщал УНИАН, в минувшее воскресенье Жерар Пике проголосовал на референдуме по поводу независимости Каталонии, который власти Испании считают незаконным.

После этого у Пике и Серхио Рамоса произошел конфликт в тренировочном лагере сборной Испании.