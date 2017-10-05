Юрист: Марлос получил лишь временный документ, это объясняет его отсутствие в сборной

Юрист в сфере миграционного права Любомир Козюткин в комментарии FootballHub объяснил, почему Марлос не полетел на игру с командой Косово вместе со сборной Украины.

"Марлос пока получил лишь временный документ, так называемое временное удостоверение гражданина, а не паспорт. Получение внутреннего паспорта предусматривает затяжную процедуру. Оформление самого документа занимает около двух недель. Кроме этого, существует целый ряд бюрократических процедур: регистрация места жительства, постановки на военный учет и тому подобное. А без внутреннего просто невозможно получить и заграничный документ. Следовательно, это и объясняет отсутствие Марлоса в списке тех, кто полетел в Албанию. Да и объяснить, как Марлос неделю назад получил гражданство, сложно.

Читайте такжеМарлос не полетел со сборной Украины в Албанию Ситуация вообще выглядит странной. Это если простыми словами. Получения украинского гражданства на практике люди ждут, как минимум год-полтора. Марлос же получил формальное право стать украинцем в январе этого года. Как ему удалось за 9 месяцев получить документ? Для меня загадка. Другой интересный вопрос – отказался ли он от своего предыдущего, бразильского, гражданства. Ведь для получения нашего паспорта он должен был подписать соответствующее обязательство", – сказал юрист.

Напомним, Марлос не вылетел в Албанию на игру против Косово с другими игроками сборной Украины.

Поединок Косово - Украина состоится завтра. Начало - в 21.45.

9 октября, в понедельник, сборная Украины будет принимать дома Хорватию.