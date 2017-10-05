Футболистам сборной Украины пообещали премию за победу на Хорватией

Игроки сборной Украины получат денежное вознаграждение за победу над командой Хорватии в матче заключительного тура квалификации чемпионата мира 2018 года.

Об этом рассказал в интервью журналу "Футбол" защитник сборной Украины Николай Матвиенко.

"В такие дела я не углубляюсь, потому что новенький. Но насколько я слышал, дополнительный финансовый стимул за победу над Хорватией обещанный", - сказал Матвиенко.

Поединок Украина - Хорватия состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 9 октября. Начало - в 21:45.

Сборная Украины перед решающими матчами отбора ЧМ-2018 находится на четвертом месте в Группе I. Чтобы выйти в финальный турнир, "сине-желтым" нужно побеждать Косово (6 октября) и хорватов.