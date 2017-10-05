Футболистам сборной Украины пообещали премию за победу на Хорватией
16:56, 05 октября 2017Футбол
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Команда будет стимул на битву в Киеве.
Футболистам сборной Украины пообещали премию за победу над Хорватией / ФФУ
Игроки сборной Украины получат денежное вознаграждение за победу над командой Хорватии в матче заключительного тура квалификации чемпионата мира 2018 года.
Об этом рассказал в интервью журналу "Футбол" защитник сборной Украины Николай Матвиенко.
"В такие дела я не углубляюсь, потому что новенький. Но насколько я слышал, дополнительный финансовый стимул за победу над Хорватией обещанный", - сказал Матвиенко.
Поединок Украина - Хорватия состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 9 октября. Начало - в 21:45.
Сборная Украины перед решающими матчами отбора ЧМ-2018 находится на четвертом месте в Группе I. Чтобы выйти в финальный турнир, "сине-желтым" нужно побеждать Косово (6 октября) и хорватов.
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