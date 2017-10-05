Полиция открыла дело о возможной фальсификации документов Григорием Суркисом для попадания в УЕФА - СМИ

16:30, 05 октября 2017
Футбол
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Уголовное производство открыто Печерским отделением полиции, сообщают источники журналистов.

Полиция будет расследовать возможную фальсификацию документов для попадания Суркиса в УЕФА / ffu.org.ua

Полиция будет расследовать возможный факт фальсификации документов Федерацией футбола Украины для избрания Григория Суркиса в Исполком УЕФА.

Расследование будет проводиться по жалобе председателя федерации футбола Мариуполя.

Уголовное производство открыто Печерским отделением полиции, сообщает Украинская правда, ссылаясь на собственный источник в управлении полиции.

Производство зарегистрировано 4 октября 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Федерации футбола Украины отсутствуют официальные данные относительно выдвижения Григория Суркиса от ФФУ в состав Исполнительного комитета УЕФА.

Кроме того, вице-президент ФФУ и глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев направил письмо прокурору Киева, в котором обвиняет в подделке документов Игоря Кочетова (нынешний вице-президент ФФУ, - УНИАН), который в то время возглавлял киевскую федерацию футбола.

Журавлев просит начать расследование прокуратурой факта подделки документов.

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Теги: #Григорий Суркис УЕФА документы