Ярмоленко: Как только пришел в "Боруссию", всех пригласил на ужин

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал об адаптации в немецкой команде и о том, как он готовится к играм.

"Как только присоединился к команде, я подошел к ребятам и пригласил на ужин. Они согласились и сказали, что как только появится свободное время, мы это организуем. Сейчас у нас такой темп будет до зимы. Как только ребята скажут, что есть время, с удовольствием приглашу всех на ужин", - отметил Ярмоленко.

Он также рассказал о своей подготовке в команде.

Читайте такжеЯрмоленко стал героем матча "Боруссии" в Бундеслиге (видео)"Я всегда стараюсь на каждой тренировке и в каждой игре отдавать все силы, и это приносит результат. Бывают матчи, где все хорошо получается, бывают неудачные матчи. Конечно, я читаю много прессы, в том числе и нашей, и сейчас все хвалят, все хорошо. Но я знаю, что при первой неудачной игре, при первой осечке будет критика, и я к этому готов.

Я знаю, что есть очень много недоброжелателей, которые только и ждут, чтобы Ярмоленко сыграл плохо, чтобы его покритиковать. Это для меня служит еще одной мотивацией, чтобы выходить на каждую тренировку, на каждый матч и доказывать, что я достоин играть в таком клубе, как "Боруссия", - отметил Ярмоленко.

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"В принципе, все ребята очень дружные. Как только я пришел, совсем ничего не знал, а там есть свои правила, свой режим дня и он отличается от нашего расписания, и ребята подходят и помогают, подсказывают. В бытовых вопросах тоже - спрашивают, как помочь с жильем.

Больше общаюсь с турецкими друзьями. Как только я подписал контракт, мне сразу в Instagram написал Нури Шахин и поздравил. Сначала я подумал, что это может какой-то фейк, но зашел на страницу и убедился, что это официальная страница", - поведал Ярмоленко в интерью 1927.kiev.ua.

Напомним, Ярмоленко перешел в "Боруссию" в конце августа 2017 года. Сейчас футболист в составе сборной Украины ведет подготовку к матчам отборочного раунда чемпионата мира против Косово и Хорватии. Эти встречи состоятся 6-го и 9-го октября соответственно.