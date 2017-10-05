На родине Моуриньо в его честь назвали проспект

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо во вторник посетил церемонию в своем родном городе Сетубал.

Местные власти переименовали в честь 54-летнего португальца одну из дорог. Теперь она официально называется проспектом Жозе Моуриньо.

«Если спрашиваете, благодарен ли я, горд ли, рад ли, то, конечно же, это так. Отвечаю утвердительно на все эти вопросы.

Но я по-прежнему хочу приезжать в Сетубал и быть тем, кто я есть. Я приезжаю в Сетубал, потому что люблю Сетубал. У меня есть мать, и здесь чувствую себя ближе к моему отцу.

Я приезжаю в Сетубал, потому что мои дети никогда здесь не жили, но любят город так же, как я, или даже больше. Сетубал остается единственным городом, где чувствую себя самим собой. Здесь я гуляю по улицам, и люди относятся ко мне так, как я хотел бы, чтоб ко мне относились», – сказал тренер, сообщает издание fcbusiness.

Власти Сетубала объявили о планах назвать дорогу в честь Моуриньо еще в 2013 году.