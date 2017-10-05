Луческу дисквалифицирован на одну игру за поведение в матче против Украины
12:44, 05 октября 2017Футбол
48
Луческу после игры Украина - Турция пытался поговорить с арбитрами и показать им повторы на смартфоне.
Мирча Луческу / Reuters
ФИФА наказала главного тренера сборной Турции Мирчу Луческу за поведение в матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Украины, сообщает официальный сайт организации.
Дисциплинарный комитет ФИФА отстранил на один матч Луческу за его поведение по окончании матча квалификации ЧМ-2018 Украина – Турция, обвинив румынского специалиста в преследовании арбитра встречи.
Напомним, Луческу после матча Украина – Турция пытался поговорить с арбитрами и показать им повторы на смартфоне.
Как сообщал УНИАН, поединок Украина - Турция состоялся 2 сентября в Харькове и завершился победой украинской сборной со счетом 2:0.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украина в отборе на ЧМ-2018 по футболу